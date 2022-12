Tenta di rubare vestiti in negozio di via Gabriele D'Annunzio, arrestato 23enne

La polizia di Stato ha arrestato un 23enne extracomunitario per furto aggravato. Nella tarda mattinata di sabato scorso, si è introdotto con un complice all’interno di una nota catena di negozi di abbigliamento di via Gabriele D’Annunzio e, dopo aver prelevato diversi capi ed averli occultati all’interno di un borsone, è andato in camerino, rimuovendo l’antitaccheggio. I due ladri hanno cercato di guadagnare l’uscita per fuggire con la refurtiva. Gli agenti di polizia sono giunti tempestivamente sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di furto in atto e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare e arrestare l’autore materiale del reato, recuperando i capi di abbigliamento.