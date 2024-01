Ruba due paia di pantaloni da un centro commerciale di via Etnea, giovane ladro condotto in questura

Nei giorni scorsi gli agenti delle volanti sono inviati presso un noto centro commerciale di via Etnea, per un tentato furto. Il personale di vigilanza ha bloccato un giovane che aveva tentato di oltrepassare l’uscita portando con sé due paia di pantaloni, ancora muniti del dispositivo antitaccheggio. Dopo che la responsabile dell’attività commerciale ha formalizzato denuncia, il presunto ladro, un 23enne tunisino, è stato fermato e accompagnato presso gli uffici della questura per i successivi adempimenti. Il giovane straniero risultava destinatario di un ordine di espulsione al quale non aveva ottemperato. Pertanto, la sua posizione sul territorio nazionale era da considerare irregolare. Dopo aver attivato le procedure previste, il 23enne è stato affidato al personale dell’ufficio immigrazione e successivamente accompagnato presso il Cpr di Pian del Lago, a Caltanissetta, in attesa della sua espulsione dal territorio italiano.