Nasconde olio e cioccolata nel cappotto e fugge dal supermercato: denunciata una catanese

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania è intervenuta in via Musumeci, in quanto la titolare di un supermercato di via Renato Imbriani stava inseguendo una donna che, poco prima, aveva asportato della merce da alcuni scaffali per poi tentare la fuga. La ladra era stata notata dal personale dipendente del supermercato in atteggiamento sospetto dal momento che, nonostante il caldo della giornata, indossava un vistoso cappotto invernale con degli strani rigonfiamenti. Infatti, all’interno dell'indumento era nascosta la merce trafugata. Giunti in via Musumeci, nei pressi di piazza Trento, i poliziotti sono riusciti ad individuare la direttrice del supermercato che ha raccontato di essere stata minacciata dall’autrice del furto, che le aveva intimato di farla andare via impunita. La donna fermata, una 55enne catanese con precedenti penali, aveva rubato due bottiglie di olio ed un barattolo di cioccolata, per un valore commerciale di circa 30 euro. E' stata denunciata in stato di libertà per il reato di rapina impropria.