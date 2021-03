Tentano di scassinare un panificio del centro storico, denuciati due fratelli

I due fratelli sono stati denunciati per il reato di tentato furto aggravato in concorso e sanzionati per violazione delle norme anti Covid.

Nella tarda serata di ieri,gli agenti delle volanti hanno denunciato in stato di libertà due fratelli catanesi, che avevano tentato di rubare all’interno di un’attività commerciale del centro storico di Catania. Nello specifico, avevano preso di mira un panificio. Al momento dell'arrivo della polizia, un uomo che con una mazza stava colpendo la vetrina del locale, mentre un complice lo aspettava a bordo di un’utilitaria. Le volanti sono riuscite ad intercettare l’autovettura che si era appena allontanata dal posto. All’interno della macchina è stata rinvenuta la mazza in ferro e altri arnesi atto allo scasso. Pertanto, i due fratelli sono stati denunciati per il reato di tentato furto aggravato in concorso e sanzionati per violazione delle norme anti Covid.