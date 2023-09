Coppia di ladri ruba un passeggino in un centro commerciale, i carabinieri lo restituiscono ai proprietari

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno denunciato una 26enne catanese ed il suo compagno, un 31 di Gravina, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per il reato di "furto aggravato in concorso". Sono accusati di aver rubato un passeggino, lasciato incustodito per qualche minuto. La vicenda trae origine dalla denuncia di furto sporta da un padre di famiglia di origini etnee, emigrato al Nord e venuto a trascorrere ai piedi dell'Etna un periodo di vacanza in compagnia del suo nucleo familiare, composto da sua moglie e dal loro bambino di pochi anni. Lo scorso fine settimana si è recato presso un centro commerciale di Catania e, durante la passeggiata spensierata, è stato "costretto" dal bambino a fare tappa all’interno di un negozio di giocattoli. All’interno del negozio, complice l’entusiasmo del figlio nel vedere tutti quei giochi, il genitore lo ha avvicinato agli scaffali, lasciando il passeggino incustodito a pochi metri di distanza alle loro spalle.

Proprio in quel momento, qualcuno, approfittando della distrazione dei due genitori indaffarati a scegliere il giocattolo più bello che potesse contenere l’entusiasmo del proprio bambino e complice il sovraffollamento dei locali durante il fine settimana, ha approfittato per rubare il passeggino e fuggire senza che la coppia se ne accorgesse. Dopo aver scoperto il furto, anche il povero piccolo è scoppiato in una crisi di pianto.

Dopo aver ricevuto la notizia di reato, i carabinieri hanno avviato le indagini, battendo sia i locali del centro commerciale che i parcheggi circostanti. Preziosa è stata l’analisi delle telecamere di sicurezza installate sia all’interno che all’esterno del centro commerciale: la coppia di ladri hanno caricato il passeggino della merce che avevano nel carrello per poi confondersi tra la folla. Giunti nel parcheggio, sempre sotto l’occhio delle telecamere, i due hanno raggiunto una Toyota Aygo nel cui bagagliaio hanno riposto la carrozzina rubata, per poi allontanarsi dal centro commerciale. La macchina è risultata essere intestata al 31enne denunciato e gli investigatori sono riusciti a risalire all’indirizzo in cui i due ladri sono domiciliati, a Gravina di Catania. Il passeggino rubato è stato ritrovato chiuso e nascosto dietro alla porta del soggiorno. I due ladri sono stati denunciati, mentre il passeggino è stato recuperato e riconsegnato alla famiglia. Le indagini dovranno ora accertare le finalità del gesto ed in particolare se il furto fosse orientato alla vendita su qualche piattaforma online o nel mercato illecito.