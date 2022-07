Ruba un pc ed un tablet aprendo un'auto grazie al "jammer", ladro denunciato

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un ladro, accusato del furto di un pc e di un tablet da una Fiat 500 lasciata per qualche minuto in sosta in via dei Miti. Il soggetto in questione, un pluripregiudicato di 58 anni, lo scorso 6 luglio ha agito in pieno giorno, dopo aver annullato con un "jammer" (disturbatore di frequenze) il segnale di chiusura del telecomando dell’auto. Approfittando della temporanea assenza del proprietario, si è introdotto all’interno dell’abitacolo rubando ciò che ha trovato sui sedili. Acquisita la querela, gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce dell’autore del furto e, grazie anche alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti ad individuarlo.