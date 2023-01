Tenta di rubare delle pedane da un cantiere edile, arrestato pregiudicato

Ieri mattina gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Dottor Consoli, all’angolo con via Orto San Clemente, dove erano stati segnalati due individui che stavano asportando delle pedane da un ponteggio. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un uomo che cercava di fuggire con un'auto, una volta accortosi della loro presenza. Ne è scaturito un inseguimento, conclusosi in via Roccaromana, dove il soggetto, noto pregiudicato, è stato bloccato e immediatamente sottoposto a perquisizione personale. Addosso aveva tre cacciaviti, un tagliacarte ed uno storditore elettrico, tutto sottoposto a sequestro; sulla vettura utilizzata per la fuga venivano invece rinvenute tre pedane in alluminio, poco prima asportate in un cantiere della via Dottor Consoli. Dopo aver rintracciato il titolare della ditta edile, la refurtiva è stata restituita. Dagli accertamenti estesi all’auto usata dal ladro, si è scoperto che era stata rubata il giorno prima. Anche in questo caso, una volta rintracciato il proprietario, la vettura è stata riconsegnata. Dopo aver immediatamente informato il pm di turno, l'uomo è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato e ricettazione e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.