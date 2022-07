Furto di pedane da un ponteggio in via Duca degli Abruzzi: denunciato 38enne

I carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati, in sinergia con i colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, hanno denunciato un 38enne catanese con l’accusa di furto aggravato. A seguito, nella tarda serata di ieri, di una chiamata al 112 in cui si segnalava un furto di materiale edile in un cantiere di via Duca degli Abruzzi, i militari giunti sul posto hanno rilevato la presenza di due uomini accanto ad un furgone bianco.

Alla vista dei carabinieri i due hanno tentato immediatamente la fuga. Uno dei due è riuscito a scappare, mentre l’altro, il 38enne, è stato subito bloccato dai carabinieri. Dai controlli effettuati è emerso che i due avevano asportato da quel cantiere 37 pedane di un ponteggio edile metallico e numerose sue componenti, caricandole sul loro furgone.