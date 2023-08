Rubano pedane da un cantiere e fuggono: denunciato un ladro, si cerca il complice

La polizia stradale, durante un servizio di vigilanza in viale Marco Polo, ha denunciato un uomo per furto di pedane metalliche. Gli agenti hanno subito notato una vettura con a bordo due persone, uno alla guida ed uno posizionato nel vano posteriore lato sinistro, che trasportavano delle pedane da un'impalcatura in metallo. La strana posizione dei due occupanti ha indotto gli operatori a procedere al fermo del veicolo per un controllo più accurato. L'uomo seduto dietro a quel punto ha aperto improvvisamente lo sportello, fuggendo in direzione opposta al senso di marcia, mentre il conducente del veicolo ha accelerato l’andatura imboccando il torna-indietro per ritrovarsi in viale Ulisse. L'inseguimento si è concluso in via Colnago, dopo un ennesimo tentativo di fuga con una repentina inversione di marcia. Anche l'auto di servizio è stata urtata nella parte anteriore destra. Il conducente, a quel punto, ha tentato di uscire dall’abitacolo per dileguarsi, maè stato bloccato. Non gli è restato altro da fare che ammettere di avere appena messo a segno il furto di nove pedane da un ponteggio installato nelle immediate vicinanze del luogo in cui era stato intercettato. Rintracciato il responsabile del cantiere edile, ha confermato il furto, aggiungendo di essersene accorto solo nella mattinata. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, in quanto privo di copertura assicurativa e revisione. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il complice.