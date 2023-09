Tentano di rubare alcuni sacchi di pistacchio del valore di 2mila euro, quattro denunciati

I carabinieri della stazione di Bronte hanno denunciato quattro giovani del posto di 20, 22, 23 e 34 anni, accusati di aver tentato di rubare un significativo quantitativo di pistacchi. La centrale operativa della Compagnia di Randazzo era stata contatta telefonicamente da un imprenditore locale, attivo nel settore della coltivazione e trasformazione del pistacchio, che aveva notato un tentativo di furto all’interno della propria azienda durante l’attività lavorativa, realizzato da parte di 4 persone. A quel punto la pattuglia della stazione di Bronte si è subito recata sul posto, constatando la presenza di numerosi operai nel piazzale della ditta e di 5 buste di plastica, abbandonate sull’asfalto dai ladri in fuga, contenenti il pregiato pistacchio. Come poi emerso dagli accertamenti dei carabinieri, i 4 denunciati sarebbero giunti all’interno del piazzale a bordo di una Fiat 600 di colore rosso.

Uno di loro, sceso dall’auto, si sarebbe diretto proprio all’interno del deposito di pistacchio riempiendo le buste con il frutto già lavorato e pronto per la vendita e tentando di fuggire via. L’inspiegabile comportamento di quell’uomo,all'inizio ritenuto un cliente dal personale dipendente dell’azienda, avrebbe però incuriosito uno degli operai che ha chiamato a gran voce i colleghi provocando la fuga del giovane che, nella fretta, si sarebbe disfatto della refurtiva, scappando in tutta fretta a bordo del mezzo con a bordo altri tre passeggeri. Incrociando le immagini del sistema di videosorveglianza con le dichiarazioni degli operai della ditta, i militari hanno identificato i 4 soggetti autori del tentato furto.

Mentre il pistacchio, del valore di circa 2000 euro, è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario. In questo periodo in particolare, nel quale il pistacchio dop di Bronte giunge a maturazione (accade ogni due anni), i carabinieri continueranno a mantenere l'alta l'attenzione sul territorio, in stretta collaborazione con i produttori locali.