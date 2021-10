Trova una portafogli ai controlli di sicurezza in aeroporto e ruba i soldi: denunciato

Nei giorni scorsi, un passeggero in partenza dall’aeroporto di Catania ha denunciato il furto del proprio portafogli avvenuto durante i controlli di sicurezza. Ricevuta la notizia di reato, gli agenti della polizia di frontiera hanno analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, accertando che il furto era stato perpetrato da un altro passeggero. Che, rinvenuto il portafogli in questione all’interno di una vaschetta portaoggetti, invece di riconsegnarlo alle guardie giurate o al personale della polizia di Stato presente sul posto, lo ha portato via con se. Successivamente, il portafogli svuotato del denaro è stato riconsegnato da un altro passeggero che ha riferito di averlo ritrovato nei bagni della sala partenze. Infatti, dalla visione delle immagini, si è notato che il ladro improvvisato si era effettivamente recato nel bagno e, dopo aver acquistato degli oggetti al tabaccaio lì vicino, si era imbarcato su un aereo in partenza alla volta di Venezia. La polizia è giunta a bordo del volo ed ha rintracciato il passeggero. Dopo averlo identificato, lo ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto.