Commando assalta l'ufficio postale di Valverde con l'escavatore: in due minuti portata via la cassa

Un ennesimo furto con escavatore è stato messo in atto presso l'ufficio postale di Valverde la scorsa notte. Un gruppo ben organizzato ha sradicato con la benna il postamat di via Vincenzo Bellini, dopo aver bloccato le strade con tre camion per garantirsi la fuga ed agire senza intralcio. In un video, subito diventato virale tra social e probabilmente ripreso da un residente della zona, si vede l'intera scena, che dura circa due minuti. I mezzi pesanti usati per il colpo sono di provenienza furtiva.

Il mezzo meccanico ha distrutto in un attimo la postazione fissa, tirando la cassa con i contanti fuori dai locali di Poste Italiane. Un furgone, con il retro tagliato su misura e telonato, proprio per agevolare le operazioni di carico, riceve sul vano posteriore la cassaforte e parte poi a gran velocità. Sulla vicenda indagano i carabinieri.