Ruba circa 300 euro di profumi in un negozio di via Etnea, denunciata

E' stata denunciato per furto aggravato una 31enne originaria di Taormina. La donna è stata bloccata dagli agenti delle volanti e per giustificarsi ha detto di aver perso il lavoro a causa della pandemia e che avrebbe agito per "necessità". Però non aveva rubato beni di prima necessità madiverse confezioni di costosi profumi all'interno di un negozio di via Etnea. La donna era stata già adocchiata dall'addetto alla vigilanza ed è stata trovata con la borsa piena di merce per il valore di circa 270 euro. Così i poliziotti hanno accompagnato la donna in questura dove hanno formalizzato la denuncia del titolare dell'esercizio e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.