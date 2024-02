Ruba profumi per un valore di 400 euro e fugge, denunciato un ladro 34enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania sono intervenuti nei pressi di un noto esercizio commerciale di via Etnea dopo aver ricevuto al 112 la segnalazione relativa al furto di profumi effettuato da un uomo. Ai poliziotti è stata fornita telefonicamente anche una sommaria descrizione sia fisica che dell’abbigliamento indossato dal ladro. Il presunto colpevole è stato intercettato in piazza Stesicoro grazie alle indicazioni fornite dal direttore dell'esercizio commerciale preso di mira. L'inseguimento è proseguito all'intero degli stretti vicoli del quartiere San Berillo Vecchio, dove si è concluso il tentativo di fuga. L'uomo è stato identificato in un 34enne di origini straniere, ma residente a Catania. All’interno di una borsa aveva nascosto tre confezioni di profumo del valore complessivo di oltre 400 euro, rubate all'interno della stessa attività commerciale. Al termine delle operazioni di rito, è scattata la denuncia per i reati di furto e ricettazione. La refurtiva è stata restituita al direttore del negozio.