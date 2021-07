Ruba un quad ma viene beccato dai carabinieri

Stava cercando di rubare un quad caricandolo su un furgone ma è stato beccato dai carabinieri che, con un poliziotto libero dal servizio, sono intervenuti per bloccarlo e arrestarlo. I fatti sono accaduti a Mascalucia: l'uomo arrestato è un 37enne di Trecastagni, colto sul fatto dai militari in via Ombra. Gli immediati accertamenti, inoltre, hanno fatto rilevare che anche il furgone risultava rubato proprio quella mattina a Giardini Naxos. Il 37enne pertanto, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.

I controlli dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, sono proseguiti con la verifica di 4 persone ai domiciliari e con il controllo dei principali snodi viari: complessivamente sono state identificate 26 persone e controllati 20 veicoli, con 3 sanzioni elevate. Inoltre, il controllo di alcune persone che erano intente a parlare tra loro in Corso San Vito, ha portato alla segnalazione di uno di essi quale “assuntore” di sostanze stupefacenti alla prefettura poichè, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana per uso personale.