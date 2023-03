Rubò 350 chili di rame dalla stazione Fce di Adrano, ladro trasferito in carcere

Gli agenti del commissariato di polizia di Adrano hanno tratto in arresto un uomo di 54 anni, che è stato condannato a scontare 1 anno, 11 mesi e 5 giorni di reclusione, insieme al pagamento di una multa da 800 euro. Nel 2011 si era reso responsabile del furto di 350 chili di rame, asportato presso la stazione degli autobus Fce di Adrano Nord. Gli Agenti lo hanno quindi accompagnato presso gli uffici del commissariato per procedere alle operazioni di fotosegnalamento, come disposto dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Ultimati gli accertamenti di rito, il ladro è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in cui sconterà la pena.