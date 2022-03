Tenta un furto di rame nel deposito di un'azienda di telecomunicazioni, denunciato ladro

I carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina hanno denunciato un catanese 54enne, ritenuto gravemente indiziato di furto aggravato. La scorsa notte, intorno alle ore 2 circa, la sala operativa ha ricevuto una richiesta d’intervento da parte di un operatore di un istituto di vigilanza privata, che, attraverso il sistema di videosorveglianza,aveva notato la presenza di un uomo che stava aggirandosi all’interno del deposito di una società che si occupa della realizzazione reti di telecomunicazione, sito in via Cerza. Immediatamente è stata allertata una gazzella del nucleo radiomobile, che è riuscita ad arrivare proprio mentre la guardia giurata stava per bloccare l’intruso. Il malvivente aveva preso di mira una grossa bobina di cavo di rame, dalla quale aveva già tranciato ed arrotolato 20 metri circa del prezioso metallo, apprestandosi quindi a tagliarne ulteriori quantitativi. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.