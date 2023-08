Rubano 200 chili di rame da un cantiere ferroviario, denunciati due ladri

Rubano circa 200 chili di rame da un cantiere ferroviario in contrada Masseria Abbandonata (Centuripe), ma vengono subito fermati dalla polizia stradale. Dopo aver appreso del furto, la centrale operativa ha diramato la nota di ricerca di un furgone di colore bianco con due persone a bordo, specificando il numero di targa del veicolo e che questo, dopo il furto, era stato visto imboccare l’autostrada A19 in direzione Catania. Gli agenti della polstrada di Catania hanno così intercettato il furgone sull’asse attrezzato del capoluogo etneo, fermandolo in viale Di Gregorio. I ladri erano già noti alle forze dell'ordine. All’interno del veicolo è stato rinvenuto il rame rubato e diversi arnesi necessari specifici: tronchesi tagliacavi, palanchino, strumenti da taglio per metalli. I due fermati sono stati denunciati in quanto responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato e possesso degli arnesi specifici. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.