Rompe i finestrini di un'auto fugge in bici dopo aver rubato: tunisino denunciato

Nella notte della scorsa domenica, è stato denunciato negli uffici della questura di Catania un pluripregiudicato tunisino, accusato di danneggiamento aggravato. Ha rotto i finestrini di un'auto, in via Marchese di Casalotto, rubando quanto contenuto all'interno per poi allontanarsi in bici.

Un modus operandi documentato anche dalle immagini giunte in redazione alcuni giorni fa, quando fu compiuto un furto analogo (molti altri casi specifici registrati) in via Ventimiglia. Dopo essere stato fermato dagli agenti delle volanti, il tunisino è stato identificato e condotto negli uffici della questura per la stesura degli atti di rito. Dopo aver collezionato una nuova denuncia, è stato rimesso in libertà.