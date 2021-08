Taglia la saracinesca di un negozio e lo svaligia: la sua "firma" riconosciuta dalla polizia

Un furto in piazza San Placido: a farne le spese un noto esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno visto come il ladro - dopo aver tagliato la saracinesca del negozio - si era introdotto all'interno asportando dal registratore di cassa la somma di 140 euro per poi scappare.

I poliziotti, visto il particolare sistema con cui era stato perpetrato il furto (il riconoscibile uso di una cesoia per tagliare la saracinesca), sono riusciti comunque a risalire al possibile autore: un noto pregiudicato, del quale conoscevano il modus operandi. Quindi, si sono recati immediatamente presso la sua abitazione dove, messo alle strette, l’uomo ha ammesso di aver commesso il colpo, venendo denunciato per il reato di furto aggravato.