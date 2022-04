I carabinieri denunciano per furto una 43enne che aveva rubato tre paia di scarpe

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno denunciato una 43enne di Acicastello in gravemente indiziata di furto aggravato. Nel primo pomeriggio i carabinieri sono intervenuti presso un negozio di calzature ubicato all’interno di un centro commerciale in quanto la titolare dell’attività aveva richiesto telefonicamente l’intervento delle forze dell’ordine per un furto perpetrato nel suo negozio. I militari hanno accerato che la signora, dopo aver superato e fatto suonare l’allarme dei dispositivi antitaccheggio, aveva provato a dileguarsi nella galleria del centro commerciale cercando di “sparire” tre le numerose persone presenti. Ma una delle commesse subito dopo il furto è riuscita a individuarla e a ricondurla all’interno del negozio insieme ai carabinieri che nel frattempo erano arrivati, constatando come avesse asportato tre paia di scarpe dal negozio. Alla fine le ha consegnate "spontaneamente", prelevandole dalla sua borsa. Con una tronchesina aveva staccato da un paio di scarpe la placca antitaccheggio pensando di superare senza problemi i controlli perché le altre due paia rubate erano apparentemente prive di dispositivi. Le calzature, del valore economico di oltre 200 euro, sono state riconsegnate alla responsabile del negozio.