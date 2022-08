Distrugge una colonnina antitaccheggio per rubare un paio di scarpe, ferendo una donna: arrestato 25enne

La polizia di Stato ha arrestato un 25enne straniero per rapina impropria. Nella serata di ieri, gli agenti delle Volanti in transito in via Etnea sono stati fermati da un dipendente di un negozio di calzature. Ha riferito che un ragazzo, sorpreso ad asportare un paio di scarpe dal negozio, è andato in escandescenza colpendo diversi scaffali e, dopo aver distrutto la colonna del sistema antitaccheggio, è fuggito in direzione piazza Turi Ferro. La caduta della colonnina antitaccheggio rotta dal ladro ha anche ferito una cliente del negozio ad un piede, rendendo necessario far intervenire il personale sanitario per accompagnarla al pronto soccorso. Gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell'attività commerciale, diramando agli altri equipaggi in zona la descrizione dell'uomo. Un equipaggio è così riuscito ad individuarlo proprio nei pressi di piazza Turi Ferro, bloccandolo ed accompagnandolo in questura per i successivi adempimenti. Si tratta di un cittadino romeno, pregiudicato, che è stato arrestato per il reato di rapina impropria e, su disposizione del pm di turno, collocato collocato nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.