Furto con escavatore in un supermercato di Tremestieri: portata via la cassaforte

Alle 3 e 15 di questa notte è stato portato a termine un furto con scasso presso il supermercato Penny Market di via Carnazza 34, a Tremestieri etneo. I ladri hanno agito con una tecnica consolidata nella provincia etnea e non solo. Sul posto è stato portato un escavatore, di probabile provenienza furtiva, che ha sradicato la cassaforte permettendo di portarla via con un altro mezzo. Al termine del colpo, durato pochi minuti, i ladri sono riusciti a fuggire prima che arrivasser i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania. Sono ancora in corso i rilievi e la quantificazione dei danni, inclusa una stima del bottino. Gli autori del furto sono attualmente ricercati.