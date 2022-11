Tentano di rubare scooter, due giovani bloccati dalle volanti della polizia

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina e delle volanti, hanno denunciato due giovani, uno dei quali minorenne, per il furto di uno scooter Honda Sh parcheggiato in corso delle Province. I due giovani, dopo aver forzato il bloccasterzo dello scooter ed il pulsante di accensione, si sono allontanati a gran velocità a bordo dello scooter cercando di far perdere le loro tracce. Il tentativo di fuga è, però, durato poco. Infatti, poco dopo i due sono stati ntercettati dalle pattuglie che, dopo un breve inseguimento, tra le vie del quartiere Picanello, sono stai bloccati e arrestati per il reato di furto aggravato. L’Honda Sh è stato poi riconsegnato al proprietario.