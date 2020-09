Ladro di scooter arrestato dai carabinieri di piazza Dante

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato il marocchino Adil Rigat di 37 anni, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Una donna catanese aveva presentato denuncia per il furto del proprio motociclo, un Suzuki Sixteen, avvenuto poco prima del suo fermo in piazza Majorana. La centrale operativa ha quindi diramato una nota di ricerca a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio. Tra queste, quella del nucleo operativo di piazza Dante che, intorno alle 18 e 30, in via Mulino a Vento,ha intercettato lo scooter con a bordo il marocchino il quale, visti i carabinieri,ha tentato di fuggire. Azione resa vana dai militari che, inseguendolo, sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo. Il mezzo è stato restituito alla legittima proprietaria.

