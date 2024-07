Pizzicato su uno scooter rubato e denunciato dai carabinieri

I carabinieri di piazza Dante hanno denunciato un catanese 41enne perché responsabile di ricettazione. Intorno alle 10.30 di ieri la pattuglia della stazione, mentre percorreva la via Stella Polare ha notato la presenza del 41enne a bordo di uno scooter Kymco People fermo a margine della carreggiata, il quale, istintivamente al loro passaggio, ha sviato lo sguardo, cercando di allontanarsi a bordo del suo motociclo.

Altrettanto immediata la reazione dei carabinieri, che hanno reso vano il suo tentativo sbarrandogli la strada con l’autovettura di servizio, procedendo quindi al suo controllo. L’uomo era privo di documenti ma comunicava le proprie generalità, cosa che ha consentito ai militari, sentita via radio la centrale operativa, di accertare come l’uomo risultava con una lunga sfilza di precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio. Quindi, quest’ultimo è stato sottoposto ad una perquisizione a seguito della quale i militari, nella tasca dei suoi jeans, hanno trovato due dosi di crack che gli sono valse la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Ma non era finita perché, il motivo, per il quale il 41enne aveva cercato di defilarsi, era da ricercare nel fatto che quello scooter era oggetto di furto, denunciato a Catania lo scorso 17 aprile. Pertanto il malfattore è stato denunciato all'Autorità giudiziaria etnea per la ricettazione del mezzo, mentre, nell’immediatezza, è stato avvisato il proprietario dello scooter, ormai rassegnatosi all’idea di non rientrare più in possesso del suo veicolo, che è rientrato in possesso del motociclo ed ha ringraziato i carabinieri per il loro operato.