Beccati a bordo di uno scooter rubato: denunciati due minorenni

Nel pomeriggio del 12 dicembre scorso, la sala operativa locale ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che ha notato due giovani su un motociclo, fornendo dettagliate descrizioni, affermando che il veicolo gli era stato sottratto il giorno precedente a Misterbianco.

Di conseguenza, è stata emessa una comunicazione urgente alla pattuglia di zona, la quale ha individuato e fermato i due giovani in piazza San Pio X, alla guida del motociclo segnalato. I due individui fermati sono stati identificati come minorenni, con uno dei due già noto alle autorità per reati di furto aggravato e ricettazione. Il motociclo è stato restituito al suo legittimo proprietario, mentre i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione. Successivamente, dopo le formalità di rito, sono stati riconsegnati alle loro famiglie.