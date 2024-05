Scooter rubato recuperato a Librino e restituito al legittimo proprietario

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, durante un servizio di pattugliamento in viale Moncada hanno notato un giovane, a bordo di uno scooter, che spingeva un secondo ciclomotore con a bordo un’altra persona. Alla vista della polizia, il ragazzo si è immediatamente dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccare l’altro complice, un 21enne catanese denunciato per ricettazione, in quanto il ciclomotore è risultato di provenienza furtiva. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.