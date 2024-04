Nesima, i carabinieri sventano il furto di uno scooter

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno sventato, ieri sera a Nesima il furto di uno scooter Honda SH 150. Era appena passata la mezzanotte, quando l’equipaggio che stava pattugliando la zona di via Palermo ha incrociato, sul senso opposto di marcia, uno scooter con alla guida un giovane, seguito da un altro ciclomotore con alla guida un altro uomo che lo stava spingendo da dietro con un piede. Intuito che si trattasse di un furto in atto, i militari hanno inseguito i due ladri che, dopo aver abbandonato per strada il ciclomotore rubato, sono fuggiti a bordo dello scooter guidato dal complice. Immediato l’invio di altre pattuglie del nucleo radiomobile che, sotto il coordinamento della centrale operativa del comando provinciale, hanno coadiuvato i colleghi, già sul posto, nella battuta di ricerca dei due ladri, che ha consentito di raccogliere elementi utili alla loro prossima identificazione. Il ciclomotore rubato è stato restituito al proprietario.