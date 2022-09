Sorpreso a smontare scooter appena rubato: arrestato

Nella mattinata di ieri la polizia di Stato ha arrestato un uomo con l’accusa di furto aggravato. Nello specifico, personale dipendente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in servizio moto montato ha intercettato in via Duca degli Abruzzi, due soggetti intenti ad armeggiare nel baule di un motociclo. Alla vista dei poliziotti i due soggetti si sono subito dati alla fuga, e dopo un breve inseguimento gli operatori sono riusciti a bloccarne uno dei due.

L'uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale rinvenendo in suo possesso arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati. Dagli accertamenti effettuati nell'immediatezza, si è appreso che la moto sulla quale i due malviventi sono stati visti armeggiare era stata asportata pochi minuti prima dalla via Oliveto Scammacca. Pertanto, una volta contattato il proprietario, gli operatori hanno proceduto a restituirla allo stesso.

Il malvivente è stato successivamente accompagnato in Questura per gli ulteriori accertamenti e tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Il Pm ha disposto per lui di la misura degli arresti domiciliari, in attesa della direttissima fissata nella mattinata di domani.