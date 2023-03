Ancora un furto nel liceo "G. Gentile": è il quarto in cinque mesi

Le telecamere del liceo delle scienze umane paritario "G. Gentile" di Caltagirone hanno ripreso un ladro che, con il volto travisato da una maschera, si è introdotto nei locali durante la notte, danneggiando la struttura. E' la quarta volta in cinque mesi che si verificano fatti simili. Il portone è stato aperto grazie ad una mazza. Il soggetto in questione si è poi recato presso il distributore automatico per rubare i pochi spiccioli presenti all'interno. La polizia locale sta indagando sul caso e ha già raccolto diversi indizi. L’amministrazione della scuola ha esposto diverse denunce. "È una realtà di disagio sociale – ha detto l’Assessore alla Legalità e alla Sicurezza del Comune di Caltagirone Giuseppe Fiorito – non è un’azione mirata e diretta contro la scuola. Sono prese di mira le macchinette erogatrici di merende e bevande in vari luoghi della città – conclude – e le indagini sono in corso per individuare i responsabili”.