Ruba uno smartwatch e fugge in motorino, denunciato dalla polizia

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato per furto aggravato un 39enne con precedenti contro il patrimonio. La titolare di un esercizio commerciale di viale Odorico da Pordenone si è rivolta ai poliziotti per individuare l'autore del furto di un costoso smartwatch, esposto in negozio per la vendita al pubblico. La donna, infatti, durante la chiusura dell’attività, aveva notato che dal banco espositivo mancava l’orologio. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno del negozio, individuando l’autore del reato e riuscendo a risalire alla sua identità.

Il ladro, arrivato sul posto in scooter e con in testa un berretto molto coprente, era entrato nel punto vendita. Approfittando di un attimo di distrazione della commessa, aveva prelevato lo smartwatch dall’espositore per poi riporlo all’interno della tasca del giubbotto. Infine, era uscito di tutta fretta, allontanandosi a bordo del proprio ciclomotore.