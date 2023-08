Ruba smartphone a una donna e scappa: individuato e arrestato dai carabinieri del Nas

Durante un normale servizio di controllo agli esercizi commerciali della città, i militari del Nas di Catania hanno notato una giovane donna accasciata al suolo ed in stato di agitazione in via Ventimiglia. La donna aveva appena subito la rapina del proprio smartphone da parte di un uomo che si era dato alla fuga.

Dopo aver assistito la vittima, i carabinieri hanno intrapreso le ricerche del ladro. Individuato alcune centinaia di metri più avanti, lo hanno immobilizzato e perquisito, recuperando la refurtiva.

Condotto presso gli uffici del Nas, il rapinatore è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla vittima: si trattava di un pregiudicato catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine con numerosi precedenti per reati analoghi. Nel corso degli accertamenti si è scoperto che l'uomo era anche destinatario di una misura di sicurezza con libertà vigilata. Dopo le formalità di rito, il rapinatore è stato accompagnato in carcere in attesa di essere sottoposto a processo per direttissima.