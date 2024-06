Assalto con un escavatore in una banca: rapinatori messi in fuga dai carabinieri

Nella notte appena trascorsa, intorno alle 3:30, ignoti hanno tentato di rapinare la filiale del Monte dei Paschi di Siena di corso Europa a San Gregorio di Catania. Con una tecnica ormai consolidata, la banda, utilizzando un escavatore, ha divelto l'ingresso della banca e ha tentato di portare via i bancomat e la cassa continua.

L'immediato intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania e della stazione di San Gregorio ha messo in fuga i rapinatori, che però sono riusciti a portare via un solo bancomat. La cassa continua e l'altro Atm sono stati abbandonati sul posto, divelti dal muro. Sul luogo dell'assalto sono intervenuti i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania per i rilievi tecnici. Sono ancora in corso i rilievi e la quantificazione dei danni, inclusa una stima del bottino. Gli autori del furto sono attualmente ricercati.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale