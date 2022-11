Furto con spaccata ad una profumeria di Santa Teresa di Riva: arrestati due catanesi

Ieri, i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato due catanesi ritenuti responsabili di furto aggravato in esercizio commerciale in concorso. In particolare, i militari dell’Arma, alle prime luci dell’alba sono stati allertati da una segnalazione di furto in atto presso una profumeria di Santa Teresa di Riva, pervenuta al 112. Nello specifico, era stato segnalato un furto commesso con il cosiddetto metodo della spaccata, ovvero utilizzando un’autovettura per infrangere le vetrine dell’esercizio ed avervi così facile accesso. Ricevuto l’allarme, i militari della Radiomobile, hanno raggiunto il negozio, riuscendo a individuare l’autovettura utilizzata dai malfattori proprio mentre si allontanava velocemente dal luogo, con evidenti danni alla carrozzeria. Inseguiti dai militari dell’Arma, i malviventi hanno abbandonato l’autovettura in una stradina di campagna, proseguendo a piedi la fuga nella zona rurale.

Grazie all'intervento di altre pattuglie, i carabinieri sono riusciti a rintracciare i due responsabili, che stavano tentando di riorganizzarsi per far perdere le proprie tracce. A bordo dell’autovettura abbandonata è stata rinvenuta l’intera refurtiva, consistente in profumi, cosmetici e prodotti per la cura della persona per un valore complessivo di circa 70 mila euro. Il tutto restituito al titolare dell’esercizio.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’autovettura utilizzata per la fuga era stata rubata nei giorni scorsi nella provincia di Messina, così come anche una seconda autovettura che era stata utilizzata per sbarrare a monte la via utilizzata dagli autori per raggiungere l’esercizio commerciale, proprio al fine di ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. Le due autovetture saranno restituite ai legittimi proprietari. Per tale motivo, i due fermati - che, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, sono stati trattenuti in attesa di udienza di convalida dell’arresto - dovranno rispondere anche del reato di ricettazione. Al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.