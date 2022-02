Saccheggiano un supermercato ma vengono beccati dalla sorveglianza, arrestati

Avevano saccheggiato la filiale di un supermercato di via Gelso Bianco rubando merce per 400 euro. I due erano stati scoperti dal personale di sorveglianza del negozio ed erano stati bloccati in via Forlanini. A inchiodare il duo le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso "il colpo". Così è stata allertata la polizia e sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno arrestato i due per furto aggravato in concorso. Uno di loro risultava essere sottoposto alla misura cautelare dagli arresti domiciliari e quindi è stato arrestato anche per evasione e trasferito in carcere in attesa della convalida.