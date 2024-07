Un 42enne ruba merce in un supermercato, ma gli addetti alla sicurezza chiamano i carabinieri

Un catanese di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie, è entrato nel supermercato di un parco commerciale del quartiere Pigno di Catania e, assieme ad un complice, ha iniziato ad aggirarsi tra le corsie, in cerca di alimenti da rubare. I due tenevano in mano un carrellino ed hanno iniziato ad afferrare dagli scaffali varie confezioni di alimenti, per poi dividersi. Mentre uno dei due ha infilato in uno zaino la merce, l’altro è uscito dal supermercato passando dal varco riservato a chi non fa acquisti e trascinando il carrello senza nulla dentro. Il complice rimasto nel supermarket ha messo lo zaino in spalla e, arrivato vicino alle casse, ha preso un pacco di pasta fermandosi per pagare solo quello, con la speranza di farla franca.

Gli addetti alla sicurezza, che avevano osservato tutte le loro mosse dai monitor del sistema di videosorveglianza, avevano già avvisato i carabinieri della stazione di Librino, giunti sul posto in una manciata di minuti. Essendosi posizionati all'ingresso dell'esercizio commerciale, sono riusciti a bloccare ed identificare un 42enne catanese che è stato poi perquisito in una zona riservata del centro commerciale.

Nella borsa, l’uomo aveva nascosto ben 87 confezioni di tonno e salmone, del valore economico di oltre 150 euro. Tutta la merce è stata subito riconsegnata al responsabile del negozio, mentre il 42enne è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha poi convalidato l’arresto.