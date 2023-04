Furto in un supermercato a Picanello, arrestata una coppia di Lentini

I carabinieri sono intervenuti nel quartiere Picanello a seguito della segnalazione, giunta al 112, di un tentato furto in un supermercato. Sopraggiunti presso il punto vendita indicato, i militari dell’Arma hanno trovato gli addetti alla sicurezza con due 20enni di Lentini, un uomo ed una donna che, pochi istanti prima, erano stati bloccati perché avevano oltrepassato le casse senza pagare, causando l’attivazione sonora dei sensori antitaccheggio.

I due giovani, notati poco prima dagli addetti alla sicurezza tra gli scaffali del negozio, avevano riempito le tasche dei loro indumenti ed una borsa di colore rosa con 20 confezioni di carne e 8 di pesce in scatola. I carabinieri hanno restituito al responsabile del negozio la refurtiva, del valore economico di circa 150 euro ed hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria i due 20enni per il reato di “tentato furto aggravato in concorso”.