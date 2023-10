Lui le dà un passaggio, lei gli ruba il cellulare: 35enne bulgara denunciata

Gli agenti della polizia hanno raccolto la denuncia di un quarantaquattrenne catanese sporta nei confronti di una trentacinque cittadina bulgara. I poliziotti delle volanti sono intervenuti in seguito a una chiamata arrivata al 112 che segnalava una furiosa lite tra un uomo e una donna via Ventimiglia. Arrivati sul luogo gli agenti hanno trovato i due litiganti ancora impegnati in una accesa discussione. Da quanto raccontato e denunciato dall'uomo, la cittadina bulgara a cui aveva poco prima offerto un passaggio avrebbe tentato di rubargli il telefono cellulare. Dal tentato furto è scaturita la lite conclusasi con l'intervento della polizia e la denuncia contro la donna, già nota alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio.