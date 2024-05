Sorpreso a rubare tubi e vari pezzi metallici da un autobus: arrestato un 48enne

A Mascali i carabinieri hanno arrestato un 48enne sorpreso in via San Giuseppe a rubare tubazioni dell'aria condizionata e dell'impianto di raffreddamento di un autobus per turisti. A segnalare il furto è stato un passante. Il mezzo era stato lasciato parcheggiato in strada a causa di un incendio, che ne aveva danneggiato la parte posteriore, rendendo poco agevole l’immediata rimozione. Il ladro è stato colto con le mani nel sacco, rannicchiato all’interno del portabagagli, mentre smontava quanto di metallico trovasse a portata di mano.

Bloccato quindi e messo in sicurezza, l’uomo non è stato capace di fornire alcuna giustificazione della sua attività illecita. In particolare, come accertato dai carabinieri, non si trattava di un “lavoro” improvvisato e rapido, perché è stato recuperato un sacco grande trasparente per i rifiuti, già ricolmo di svariati pezzi metallici appena smontati, presi da diversi punti del pullman, quali i sistemi di scarico, di aria condizionata e di raffreddamento.