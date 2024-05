Rubano materiale elettrico da un ex ufficio comunale, due pregiudicati denunciati

Intervento della polizia nell’ex ufficio comunale di via Domenico Tempio, per sventare un furto segnalato telefonicamente alla questura. La segnalazione ha permesso un intervento rapido dell’equipaggio, così da cogliere sul fatto due pregiudicati. I due laddri, in poco tempo, grazie a un avvitatore, avevano già rimosso un centinaio di interruttori e del materiale elettrico di rilevante valore e facilmente riutilizzabile per altri lavori. Gli indagati, due catanesi di 43 e 52 anni, sono stati accompagnati negli Uffici della questura di Catania dove sono stati foto segnalati dalla polizia scientifica.