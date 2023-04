Angeli Custodi, rubato l'ulivo piantato nelle aiuole di "Città dei Ragazzi"

E' stato rubato l'ulivo piantato lo scorso 26 marzo in via Gramignani 128, presso il centro di aggregazione "Città dei Ragazzi", nella zona degli Angeli Custodi. Legambiente aveva donato alberi e piante per la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi verdi, presenti sia all’interno che all’esterno della struttura. Viola Sorbello, presidente di Leambiente Catania, insieme a Marco Barbarossa, presidente di Spazio 47, avevano simbolicamente piantato un alberello proprio di fronte l’istituto comprensivo Livio Tempesta.

"Un gesto che ferisce ma che non ci ferma. Un segno che riflette la difficoltà di riqualificare certi contesti ma che rinforza sempre più il nostro focus di presenza e inclusione", afferma Marco Barbarossa, presidente dell’Hub di Prossimità Spazio 47. "L’ulivo ha un significato molto profondo, perché è da sempre un simbolo di pace, tenacia e resistenza. È simbolo della vita, data la sua longevità, e della capacità di sconfiggere le avversità grazie alla sua capacità di rinascere dopo essere stato abbattuto. Una sorta di morte apparente e rinascita - continua - che ci riporta al periodo della Santa Pasqua, e ai valori che sentiamo vivi. Nella fiducia che cooperando nella comprensione e con resilienza, anche gli ambienti più ostili, potranno generare abbondanza, fertilità e cooperazione".