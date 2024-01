Il futuro del Terminal "Morandi" a Fontanarossa: la VII Commissione si riunisce all'Aeroporto

Su input del presidente Giovanni Magni si è riunita ieri la VII commissione presso gli uffici dell’Aeroporto Fontanarossa di Catania. Una commissione consiliare di assoluto rilievo, in seno alla quale, insieme ai dirigenti Sac ed Enac, si è parlato del futuro dell’aeroporto e in particolar modo del terminal “Morandi”. Si è discusso dell’opportunità di ristrutturarlo o di abbatterlo per procedere alla costruzione di un nuovo terminal, con un’attenta analisi sui costi e sui tempi di eventuale realizzazione.

"L’aeroporto è un veicolo e una risorsa fondamentale - ha detto Magni - ancor di più per effetto dell’incremento turistico di cui sta godendo la nostra isola. Gli sviluppi di un’infrastruttura di questo tipo sono determinanti, nel bene e nel male, per il benessere turistico ed economico della città di Catania e del suo territorio. Dunque - ha aggiunto - abbiamo posto le basi per affrontare con serietà e concretezza un tema estremamente delicato. Gli aggiornamenti che seguiranno in futuro saranno poi oggetto di un vaglio ancor più approfondito da parte del Consiglio comunale, il quale si interesserà formalmente della questione alla fine dei lavori preparatori che abbiamo avviato con la società.

"Ringrazio - ha concluso Magni - i dirigenti Sac ed Enac che ci hanno manifestato sensibilità e attenzione, promettendoci una disponibilità e un’interazione costante con la VII Commissione, oltre che con l’intero Consiglio comunale e con l’Amministrazione tutta".