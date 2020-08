Gal Etna, pubblicati i bandi per imprese e start up innovative

Pubblicati dal Gal Etna tutti i bandi inerenti i beneficiari pubblici e privati dei Fondi PSR Sicilia. L’importante novità sarà illustrata nel dettaglio martedì 1 settembre, a partire dalle ore 17.00, a Villa delle Favare (via Vittorio Emanuele 124/b, Biancavilla). All’incontro di animazione territoriale saranno presenti Enzo Maccarrone, presidente del Gal Etna, Andrea Brogna, responsabile di piano, e gli animatori Salvatore Battiato e Sebastiano Impallomeni, che spiegheranno agli intervenuti anche i bandi attualmente in scadenza, inerenti il settore agriturismo e la riqualificazione dei beni architettonici dei Comuni facenti parte del Gal. "Siamo arrivati a pubblicare in tempo utile tutti bandi", ha dichiarato Enzo Maccarrone, "e a settembre decreteremo il finanziamento delle prime imprese private, le start up innovative. Presto, poi, partiranno anche le istruttorie riguardanti altri tre bandi chiusi, sempre per i privati, ai quali hanno partecipato una trentina di imprese. Sono piccoli grandi passi che sono certo contribuiranno a mutare in positivo il volto dell’intera area, partendo soprattutto dall’impegno dei giovani, adeguatamente sostenuti dalle istituzioni".

