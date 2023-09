Degrado al cimitero di San Giovani Galermo, il presidente del IV municipio chiede interventi immediati

"Il cimitero di san Giovanni Galermo è in condizioni pietose e ha bisogno di immediata manutenzione, per far si che i cittadini possano visitare i loro cari defunti senza rischiare la salute a causa della mancato rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrità del luogo", lo afferma il presidente del IV municipio Rosario cavallaro, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nel sito comunale.

"Faccio appello al sindaco Enrico Trantino e all'assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, perché si provveda al più presto a sanare questa incresciosa situazione, che continua da tempo e che abbiamo ereditato dalla scorsa amministrazione", continua Cavallaro. "Nel territorio del IV Municipio i problemi sono tanti e non tutti noti all'amministrazione comunale. Per questo motivo ho deciso di segnalare questa situazione limite e colgo l'occasione per invitare il sindaco e l'assessore alle Manutezioni al consiglio comunale itinerante che terremo il 6 ottobre prossimo sul territorio del IV municipio.", conclude Cavallaro.