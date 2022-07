Via Egadi, i consiglieri Giacone e Spina donano un rubinetto per una fontana

Il rubinetto della fontanella di via Egadi, a San Giovanni Galermo è fuori uso da molto tempo. Su segnalazione di un residente della zona, nel territorio del quarto municipio, i consiglieri del Partito democratico Mirko Giacone e Andrea Spina, hanno donato a loro spese il pezzo sostitutivo. “In un momento storico come quello che stiamo vivendo, di stravolgimenti climatici e di siccità - spiegano in una nota a firma congiunta i consigliere Giacone e Spina - sono stati sprecati tantissimi litri di acqua e questo è assurdo". Prima che i consiglieri si prodigassero per la collettività, la questione era stata segnalata più volte "ma nulla si è mosso", incalzano si legge nella nota. "Abbiamo così deciso di autotassarci e acquistarlo noi", dichiara Giacone. A riservare un attacco all'amministrazione circoscrizionale guidata da Erio Buceti è Andrea Spina. "Questa amministrazione fa acqua da tutte le parti - ironizza Spina - non si riesce neanche a rispondere alle più semplici richieste dei cittadini che non riguardano l'attività di manutenzione straordinaria, e questo dimostra la mancanza di volontà".