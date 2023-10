Coca, crack, erba e ricetrasmittenti nei borselli, arrestati due pusher

Due pusher sono stati arrestati dalla polizia nel quartiere San Giovanni Galermo. Il primo spacciatore è fuggito a gambe levate appena ha avvistato gli agenti impegnati in una azione di controllo. L'uomo ha tentato di scappare lasciandosi dietro un borsello contenente 18 grammi di marijuana, 29 di cocaina e 2 di crack, oltre a un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per la pesatura della droga, e una ricetrasmittente. Acciuffato dai poliziotti il pusher è adesso agli arresti domiciliari.

L’altro arrestato è stato trovato con mille euro, in banconote di piccolo taglio in tasca, probabilmente ricavi del'attività di spaccio. Inoltre all’interno di un’aiuola, a pochi metri dal luogo del controllo, gli agenti hanno rinvenuto un altro borsello contenente circa 12 grammi di cocaina, 16 di crack, un’altra ricetrasmittente e oggetti per il confezionamento della droga. Anche questo spacciatore si trova adesso agli arresti domiciliari.