Via Sangiuliano, ruba il cellullare a un giovane e resiste all'arresto

E' finito il manette il 23enne Gambiano Sannu Abdilaziz, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, responsabile di una rapina compiuta insieme ad altri complici, ai danni di un giovane che transitava per la via Sangiuliano, nei pressi del quartiere San Berillo vecchio.

Ad avvisare gli agenti della rapina, intorno alle 4 del mattino, è stata la vittima che ha riferito di 3 stranieri che lo avevano accerchiato e minacciato con dei cocci di bottiglia branditi come arma; impossessatisi del telefono cellulare i tre si erano allontanati in direzione del quartiere San Berillo. Di uno, però, la vittima è riuscito a fornire una dettagliata descrizione, talmente precisa che gli agenti delle volanti, immediatamente messisi all’opera nel quartiere e forti anche dell’esperienza acquisita nel corso dei numerosi servizi di controllo, sono riusciti a scovare un individuo perfettamente rispondente alle caratteristiche descritte dal rapinato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gambiano ha intuito che i poliziotti erano lì per lui e non si è dato per vinto: dopo una breve fuga è stato raggiunto dagli agenti con i quali ha ingaggiato una colluttazione che si è conclusa con il suo arresto. Addosso al gambiano, riconosciuto senz’ombra di dubbio dalla vittima, 21 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte alla vendita e 75 euro ritenuti provento dell’illecita attività. Condotto in questura in stato di arresto per la rapina compiuta, Sannu dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti; la sua posizione, inoltre, verrà segnalata all’ufficio immigrazione per le incombenze del caso. Adesso è nel carcere di piazza Lanza.