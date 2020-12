Gambiano violento sarà rimpatriato dalla polizia: revocato il permesso di soggiorno

Qualche mese fa il provvedimento di espulsione eseguito dalla questura di Catania che ha provveduto ad allontanare dalla Sicilia uno straniero particolarmente violento, rintracciato dal commissariato di Caltagirone nel Comune di Mineo, che è stato accompagnato dai poliziotti presso il centro di rimpatrio a Macomer in Sardegna e ad oggi la storia si ripete. Il gambiano Nyang Baboucarr, di 20 anni, sarà ora condotto presso un centro di permanenza per il rimpatrio. L'uomo, senza fissa dimora, destava particolarmente preoccupazione tra i cittadini in relazione al suo comportamento. Da più parti infatti erano giunte segnalazioni che lo indicavano come un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica.

Si tratta infatti di un assuntore di sostanze stupefacenti, più volte responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate anche dall’uso di oggetti atti ad offendere. Il questore di Catania, avendo ricevuto il parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha proceduto alla revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari del gambiano e in relazione alla sua pericolosità sociale ha emesso anche la misura di prevenzione dell'avviso orale. Contestualmente il questore ha chiesto al Prefetto di Catania l'espulsione, provvedimento che è attualmente in corso di esecuzione, con accompagnamento con personale della polizia di Catania al Centro di permanenza per il rimpatrio di Macomer.