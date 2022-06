Pubblicata la gara d'appalto per la riqualificazione di piazzale Sciascia

Aperta la gara per l’esecuzione dei progetti di decementificazione e riqualificazione in ottica green di piazzale Sciascia, fronte mare di piazza Europa e porta d’accesso allo specchio d’acqua del Lungomare, da parecchi anni in attesa di radicali interventi migliorativi. L’importo della procedura di assegnazione dell’appalto è di poco di più di 500 mila euro, con un invito rivolto a operatori sorteggiati attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

“L’iniziativa -ha spiegato l’assessore Parisi- si inserisce nel piano di investimenti di risorse comunitari avviato nell'autunno scorso in sintonia al sindaco Salvo Pogliese, che prevede interventi riqualificazione di spazi urbani, in ottica di transizione green, movimento fisico e inclusione sociale. Piazzale Sciascia e Piazza Europa (l’indizione della gara per quest’ultima area è prevista a luglio) rappresentano un affaccio sul mare da rivalutare anche in ottica svago e benessere. Il nostro splendido lungomare merita che gli spazi liberi, vengano riempiti di bellezza e qualità della vita e non vengano abbandonato ai vandali e degli incivili” Per queste finalità, nei lavori di riqualificazione di piazzale Sciascia e piazza Europa, ormai prossimi alla realizzazione, sono previsti interventi rivolti alla vivibilità con più verde pubblico, illuminazione “intelligente”, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, impianti di videosorveglianza con attrezzature sportive di base e ludiche per bambini, per favorire la fruibilità intergenerazionale delle piazze, con un ripensamento generale di una delle zone più attrattive della città, eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche alla loro fruizione. Le offerte degli operatori per la riqualificazione di piazzale Sciascia dovranno essere presentate entro il prossimo 22 luglio, l’apertura del cantiere a settembre. I lavori di trasformazione dell’ex Piazza Nettuno ora intitolata a Franco Battiato (il cantiere aprirà nei primi giorni di luglio) e a breve di piazzale Sciascia e piazza Europa, rappresentano altre tappe del percorso di rigenerazione degli spazi aperti da destinare alla cittadinanza, dell’articolato piano “Spazio e Sport” avviato nei mesi scorsi dell’Amministrazione Comunale, che riguardano la zona periferica di Catania Sud, precisamente viale Bummacaro e Villaggio Sant’Agata, dove l’aspetto dell’inclusione sociale assume un ruolo predominante.